Волонтеры спасли из якутского села Бяс-Кюель обгоревших в пожаре кошек и собак

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Волонтеры фонда помощи животным "Белый Бим", движения "Помоги выжить", сотрудники мини-зоопарка "Зоополис", а также добровольцы и зоозащитники помогли обгоревшим животным села Бяс-Кюель Горного района Якутии, где в субботу лесной пожар уничтожил более трех десятков домов.

"Вчера волонтеры всех движений Якутска выехали в село Бяс-Кюель (...). Картина страшная. Кругом пепелище, трупы обгоревших животных (большинство успели спастись), коровы в панике, кричат. Собаки просят еды и воды. Кошки в стрессе", - сообщается в инстаграме республиканской общественной организации "Помоги выжить".

По словам общественников, во время пожара сгорели свиньи, куры, крупный рогатый скот.

В соцсетях распространяются видео с места пожара, на котором запечатлены обгоревшие кошка и собака, которые не могут сдвинуться с места. Некоторые домашние животные не смогли вовремя убежать с пожара.

"16 человек на протяжении 4 часов обходили всю выгоревшую территорию. Мы нашли и забрали 5 кошек. Один из котов сидел в болоте, видимо пытался хоть как-то облегчить боль. Собак накормили", - пишут волонтеры.

Сейчас пострадавшие животные увезены на лечение в Якутск. Они находятся на попечении волонтеров и, как уточняется, после выздоровления их обязательно вернут.

Как сообщалось, в субботу перекинувшийся из леса огонь уничтожил 31 жилой дом и восемь хозяйственных построек в селе Бяс-Кюель. Четыреста жителей села эвакуированы в село Бердигестях, где организованы три пункта временного размещения.

На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.