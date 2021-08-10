В Португалии разрешили прививать от COVID-19 подростков 12-15 лет

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Португалии разрешили вакцинировать от коронавируса COVID-19 подростков 12-15 лет, сообщает телерадиокомпания RTP.

Согласно статистике, в стране живут порядка 400 тыс. подростков этого возраста.

На протяжении длительного времени в стране велись дискуссии по поводу вакцинации подростков с 12 лет из-за отсутствия достаточного объема данных испытаний, однако в итоге власти страны приняли решение о возможности применения вакцин, опираясь на исследования в ЕС и в США.

Европейский регулятор EMA рекомендовал применение для подростков старше 12 лет вакцин компаний Pfizer/Biontech и Moderna.

За последние 24 часа в Португалии зарегистрировали 1,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Всего за время пандемии в стране выявили свыше 988 тыс. заражений, более 17 тыс. среди них скончались.