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В Израиле детей старше 12 лет будут прививать от COVID в школах

Учебный год в стране начнется, как и планировалось, с 1 сентября

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Израиле с сентября откроют школы, дети старше 12 лет с разрешения родителей смогут сделать вакцину от коронавируса прямо во время занятий, сообщает в понедельник издание The Times of Israel.

Власти Израиля в понедельник утром решили, что учебный год в стране начнется, как и планировалось, с первого сентября, несмотря на призывы общественности перенести начало обучения в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом.

Также было решено, что обучающиеся в возрасте 12 лет и старше смогут получить вакцину на территории образовательного учреждения с разрешения родителей. Для учителей и других работников будет введена система "зеленых пропусков", согласно которой они смогут работать только при предоставлении сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19.

Министр образования страны Ифат Шаша-Битон была против данного плана, но позже согласилась на него, чтобы не откладывать старт учебного года.

В воскресенье в Израиле начали делать тесты на коронавирус детям в возрасте от 3 до 12 лет. Тесты проводятся в более чем 400 населенных пунктах по всей стране.

Ранее в этом году прививки от COVID-19 подросткам начали делать во Франции, Швеции, Германии, Великобритании и других европейских странах.

За весь период пандемии в Израиле было зарегистрировано более 994 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 6,8 тыс. смертей от заболевания.

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Израиль Коронавирус

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