В Великобритании подросткам начнут делать прививки от COVID-19

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Британские медики отныне смогут делать прививки от COVID-19 подросткам в возрасте 16 и 17 лет, сообщает в среду The Guardian.

Соответствующую рекомендацию сделал Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI).

"Несмотря на то, что COVID-19 обычно протекает в легкой или бессимптомной форме у большинства молодых людей, он может быть крайне неприятным для некоторых в этой возрастной группе, поэтому мы ожидаем, что одна доза вакцины предоставит достаточный уровень защиты от тяжелой формы заболевания и госпитализации", - заявил председатель подкомитета JCVI по COVID-19 профессор Вей Шен Лим.

Комитет рекомендовал на данном этапе предлагать подросткам 16 и 17 лет одну дозу вакцины Pfizer/BioNTech. Рекомендации касаемо второй дозы компонента от JCVI поступят позже.

Рекомендация поступила спустя две недели после того, как комитет выступил против плановой вакцинации для детей и заявил, что вакцины детям старше 12 лет нужно будет делать только в том случае, если они по той или иной причине находятся в группе риска.

За весь период пандемии в Великобритании было зафиксировано более 5,95 млн случае заражения коронавирусом и около 130 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получило 73,2% жителей страны.