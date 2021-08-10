Шойгу анонсировал новые учения у афганской границы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России планирует продолжить проводить учения с союзниками у афганской границы, сообщил участником молодежного форума "Территория Смыслов" глава ведомства Сергей Шойгу. Его цитирует Федеральное агентство по делам молодежи.

В августе таких учений было два. Одно российские военные провели вместе с узбекскими, второе - совместно с контингентами Узбекистана и Таджикистана.

Учения прошли на фоне обострения ситуации в Афганистане, где движение "Талибан" (запрещено в России как террористическое) начало захватывать территории и участки границы, иногда вытесняя из страны военнослужащих правительственных войск.