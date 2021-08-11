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Министр обороны РФ заявил о "выдавливании" правительственных сил Афганистана

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - После ухода США из Афганистана началось повсеместное выдавливание правительственных сил, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Конечно, свято место пусто не бывает, началось постепенное выдавливание правительственных сил со всех территорий", - заявил Шойгу в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".

По его словам, сейчас США и их союзники, в том числе европейские и австралийские коллеги, выводят войска из Афганистана - "в общем там фактически никого не осталось".

Минобороны Сергей Шойгу

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