Министр обороны РФ заявил о "выдавливании" правительственных сил Афганистана

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - После ухода США из Афганистана началось повсеместное выдавливание правительственных сил, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Конечно, свято место пусто не бывает, началось постепенное выдавливание правительственных сил со всех территорий", - заявил Шойгу в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".

По его словам, сейчас США и их союзники, в том числе европейские и австралийские коллеги, выводят войска из Афганистана - "в общем там фактически никого не осталось".