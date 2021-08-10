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Шойгу сообщил, что талибы контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "Талибан" ( запрещенная в РФ террористическая организация) взял под контроль границы с Таджикистаном и Узбекистаном, но обещает не предпринимать атак на соседние государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"Его лидеры говорят о том, что мы не будем принимать никаких попыток деструктивных по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории", - сказал Шойгу во вторник в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".

Он напомнил, что на днях "Талибан" взял Кундуз.

"Если вы в курсе тех районов, Кундуз это довольно крупный и серьезный такой центр. Для нас, что важно, это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном, она также взята под контроль Талибаном", - сказал Шойгу.

Также министр добавил, что Россия помогает модернизировать армии стран Центральной Азии для того, чтобы они были готовы к отражению возможных угроз из Афганистана.

"Те угрозы, которые исходили от Афганистана раньше это наркотрафик, это проникновение террористов в нашу страну через Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, и конечно от этого не становится меньше. Поэтому для нас крайне важно, что бы наши коллеги, наши союзники, наши партнёры по ОДКБ были готовы к этому. Для этого мы естественно делаем всё", - сказал Шойгу в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".

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"Наверно, большинство офицеров проходит обучение, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, Казахстана в наших высших учебных заведениях. Мы занимаемся и модернизацией армии Таджикистана, Киргизии. В Таджикистане у нас 201-я база, в Киргизии тоже база. Здесь конечно нам крайне важно, что бы вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана были готовы к отражению возможных угроз", - добавил он.

5 августа Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) в случае агрессии с афганского направления. При этом министр отметил, что страны - члены ОДКБ по своим масштабам, оборонному потенциалу не могут быть на равных с Россией и нуждаются в помощи на афганском направлении, поскольку речь идёт, в конечном итоге, о военной безопасности России. Он также отметил, что Москва и Душанбе реализуют совместную программу по перевооружению армии Таджикистана, но сейчас возникла необходимость заняться укреплением и боевого потенциала погранвойск республики.

"Программа большая, рассчитанная почти до почти 2040 года. Но сейчас возникла обоснованная необходимость заняться не только армией, но и границей", - подчеркнул Шойгу.

Ранее в регионе прошли большие российско-таджикско-узбекские учения, на которых были задействованы более тысячи российских военнослужащих.

Россия Сергей Шойгу Минобороны Талибан Узбекистан Таджикистан

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