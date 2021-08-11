Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:38Заразились
на 10.08В России 6 491 288+21 378В мире 203 384 856+656 601

Президент Южной Кореи заявил о важности сдерживания распространения COVID-19

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о необходимости сдерживания распространения COVID-19 на фоне рекордного роста числа случаев заражения в стране, сообщает агентство "Ренхап".

"(Мы) находимся в критическом периоде, который может стать поворотным моментом для дальнейшего роста числа инфекций, если мы не сможем остановить текущее распространение", - приводит слова Мун Чжэ Ина пресс-секретарь президента Пак Кен Ми.

По словам президента, "большую озабоченность" вызывает тот факт, что ежедневное число заражений превысило 2 тыс. случаев, несмотря на усилия органов здравоохранения и сотрудничество людей в области социального дистанцирования. Южнокорейский лидер пообещал, что правительство приложит все усилия для стабилизации ситуации.

Ранее в среду Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) объявило, что в течение вторника по всей стране было подтверждено 2 тыс.223 новых случая заболевания. Это самое большое число зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки в стране с начала пандемии.

Хроника 09 января 2020 года – 11 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Мун Чжэ Ин Южная Корея COVID-19 коронавирус

Новости по теме

Новости

Афганские военные сообщили о гибели 42 талибов в результате спецоперации

Афганские военные сообщили о гибели 42 талибов в результате спецоперации

Талибы объявили о захвате центра провинции Бадахшан в Афганистане

Египет запустит рейсы между курортами и достопримечательностями страны

Египет запустит рейсы между курортами и достопримечательностями страны

В ООН призвали талибов вернуться за стол переговоров

КНДР заявила, что Сеул пожалеет о своем решении проводить учения с США

КНДР заявила, что Сеул пожалеет о своем решении проводить учения с США

Сенат одобрил законопроект об инфраструктуре в размере $1,2 трлн

Сенат одобрил законопроект об инфраструктуре в размере $1,2 трлн

Американский грузовой космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus стартовал к МКС
Пандемия коронавируса

Facebook удалила более 300 российских аккаунтов

Facebook удалила более 300 российских аккаунтов
Пандемия коронавируса

Создатель оксфордской вакцины назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19

Маршал Абдул-Рашид Дустум вылетел из Кабула воевать с талибами

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');