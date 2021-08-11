Президент Южной Кореи заявил о важности сдерживания распространения COVID-19

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о необходимости сдерживания распространения COVID-19 на фоне рекордного роста числа случаев заражения в стране, сообщает агентство "Ренхап".

"(Мы) находимся в критическом периоде, который может стать поворотным моментом для дальнейшего роста числа инфекций, если мы не сможем остановить текущее распространение", - приводит слова Мун Чжэ Ина пресс-секретарь президента Пак Кен Ми.

По словам президента, "большую озабоченность" вызывает тот факт, что ежедневное число заражений превысило 2 тыс. случаев, несмотря на усилия органов здравоохранения и сотрудничество людей в области социального дистанцирования. Южнокорейский лидер пообещал, что правительство приложит все усилия для стабилизации ситуации.

Ранее в среду Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) объявило, что в течение вторника по всей стране было подтверждено 2 тыс.223 новых случая заболевания. Это самое большое число зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки в стране с начала пандемии.