МИД Южной Кореи продлил рекомендации по запрету на поездки за рубеж из-за COVID-19

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Южной Кореи (РК) в четверг продлило рекомендации по запрету поездок за границу еще на месяц из-за роста числа случаев заражения COVID-19, сообщает агентство "Ренхап".

МИД РК продлил рекомендации, согласно которым гражданам страны советуют отменить или отложить поездки за границу до 14 августа. Отмечается, что данное продление связано с тем, что многие страны мира продолжают запрещать или ограничивать въезд людей, прибывающих из-за рубежа, на фоне продолжающегося распространения нового коронавируса COVID-19. Министерство также призвало граждан, находящихся за рубежом, соблюдать правила гигиены, избегать больших собраний и активного отдыха, а также сводить к минимуму контакты с другими людьми.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в стране за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс.600 новых случаев COVID-19 и два летальных исхода. Таким образом общее число зараженных за время пандемии достигло 173 тыс. 511 человек, погибших - 2 тыс.50. В общей сложности 15,84 млн человек или 30,8 % населения страны получили первую дозу вакцины против COVID-19. Полностью вакцинировано 6,18 млн человек или 12% населения.