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В Южную Корею доставят 1,3 млн доз вакцины Moderna от COVID-19

В Южную Корею доставят 1,3 млн доз вакцины Moderna от COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Южная Корея на следующей неделе получит 1,3 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции Moderna, заявил в пятницу премьер-министр Ким Бу Гем.

"6 или 7 августа в Южную Корею планируется поставить 1,3 млн доз вакцины Moderna", - цитирует агентство "Ренхап" Ким Бу Гема, выступавшего на межведомственном совещании по вопросам борьбы с COVID-19.

Он отметил, что по итогам переговоров с фармацевтической компанией в течение следующего месяца в страну должно быть доставлено в общей сложности 8,5 млн доз вакцины. Премьер-министр также сообщил, что начавшаяся в понедельник вакцинация людей в возрасте 50 лет проходит гладко.

"В августе правительство в срочном порядке проведет вакцинацию людей в возрасте 40 лет и моложе", - сказал он.

Ким Бу Гем добавил, что к концу сентября страна планирует привить хотя бы одной дозой вакцины более 70% жителей.

Хроника 09 января 2020 года – 30 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Южная Корея COVID-19 коронавирус Moderna Ким Бу Гем

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