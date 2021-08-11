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США осведомлены о новом обвинении против Навального

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Вашингтону известно о предъявлении нового обвинения российскому оппозиционеру Алексею Навальному, Соединенные Штаты пристально следят за ситуацией, заявил в среду представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Нам известно об этом", - сказал Прайс, отвечая на вопрос журналиста о том, знают ли Вашингтоне о том, что Навальному предъявили новое обвинение.

"Мы очень пристально следим (за ситуацией)", - подчеркнул представитель госдепа США.

При этом Прайс не ответил на вопрос о том, следует ли ожидать какой-либо реакции Госдепартамента на развитие ситуации с российским оппозиционером.

Ранее в среду стало известно, что Навальному, отбывающему наказание в покровской ИК-2 по "делу Ив Роше", предъявили новое обвинение о создании "организации, посягающей на личности и права граждан". Как пояснили в СК РФ, речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России). Посягательство на личности и права граждан следствие усмотрело в призывах выходить на митинги в январе.

2 марта этого года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за уголовного преследования Навального.

США затем обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ.

США Россия Алексей Навальный

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