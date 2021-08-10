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Суд отклонил иск Навального к Пескову

Суд отклонил иск Навального к Пескову
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд отклонил иск оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента ОФ Дмитрию Пескову о защите чести и деловой репутации, сообщила пресс-служба суда.

Претензии Навального связаны с заявлениями Пескова о возможном сотрудничестве оппозиционера с западными спецслужбами.

В иске он попросил признать не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию следующие высказывания: "В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", и "лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".

Навальный подал в суд на Пескова в середине ноября 2020 года. Тогда пресс-секретарь президента отказался от комментариев. Суд оставил иск без движения, а затем вернул заявителю из-за недостатков в оформлении.

Новый иск Навальный направил в суд в конце марта. В мае суд принял его к рассмотрению.

Навальный отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше" в Покровской колонии во Владимирской области.

Алексей Навальный Дмитрий Песков Пресненский суд СВР ГРУ ЦРУ США

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