Сотни бойцов афганских правительственных сил сдались талибам у Кундуза

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Целый армейский корпус Вооруженных сил (ВС) Афганистана в среду сдался боевикам террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) вблизи города Кундуз - административного центра одноименной провинции на севере Афганистана, сообщает The Washington Post.

Газета отмечает, что речь идет о сотнях афганских военных. По информации двух офицеров ВС Афганистана, пожелавших остаться неизвестными, армейский корпус несколько дней удерживал военную базу на окраине Кундуза вблизи аэропорта, но затем была объявлена капитуляция, и военные передали талибам ценное оборудование, включая оружие и транспортные средства.

Источники The Washington Post отметили, что сдавшихся военных талибы препроводили в другой район, где им предложили защиту при условии, что военные не будут покидать провинцию Кундуз.

По словам члена провинциального совета Кундуза Заргуль Алеми, которая бежала из провинции до ее сдачи, местные старейшины нанесли визит командирам и попросили их сдаться талибам, пообещавшим не причинять вреда.

"Я не знаю, почему командиры не собрали свои войска и не дрались до последней капли крови, со всем их оружием, ресурсами и амуницией, которая у них была в аэропорту и в армейском корпусе", - сказала она.

Однако, уточнила она, часть командиров и их подчиненных отступили в близлежащие горы.

В последние несколько недель талибы быстро захватывают афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Под контроль талибов уже перешли девять провинциальных центров. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

США и их союзники по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.