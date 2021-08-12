Кабул заявил, что борьба с талибами отвечает интересам всего мира

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Кабул выразил международному сообществу серьезную обеспокоенность относительно нападений боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) на афганские города и заявил, что прекращение преступлений талибов отвечает интересам всего мира, следует из комментария МИД ИРА требований переговорной группы в Дохе.

"Группа по ведению переговоров правительства Исламской Республики Афганистан во главе председателя Высшего совета по примирению Абдуллы Абдуллы посетила в Дохе крупномасштабную встречу тройки с участием России, США, Китая и Пакистана. Абдулла призвал международное сообщество, особенно государства ВТО, принять серьезные меры для предотвращения нападений талибов на города, которые привели к военным преступлениям, массовым нарушениям прав человека и гуманитарной катастрофе", - говорится в заявлении.

Сообщается, что Абдулла также подчеркнул необходимость начала "серьезных и подлинных" переговоров для установления немедленного прекращения огня и достижения политического соглашения.

Министерство иностранных дел Афганистана вновь заявило, что продолжение кровавых атак талибов в сговоре с региональными и международными террористами не только приведет к гуманитарной катастрофе и продолжению войны в Афганистане, но и усилит экстремизм и будет подстрекать террористов в регионе.

"Это будет представлять серьезную и непоправимую угрозу для региона и мира. Прекращение насилия и преступлений талибов в прямом сговоре с региональными и международными террористами будет отвечать интересам не только Афганистана, но и всего мира, особенно стран региона", - отмечается в документе.

За последние несколько недель в условиях вывода американских войск талибы захватили значительную часть территории страны, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Под контроль талибов перешли девять провинциальных центров.

Ранее в четверг талибы сообщили, что взяли под свой контроль основные районы города Газни, центра одноименной провинции, на юго-востоке Афганистана.