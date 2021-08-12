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Politico сообщило о возможной эвакуации посольства США в Афганистане

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - На фоне наступления боевиков террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане США рассматривают возможность эвакуации своего дипломатического персонала из посольства в Кабуле, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

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Один из них заявил, что эвакуация может быть осуществлена уже до конца текущего месяца.

По данным издания, один из сотрудников Госдепа в интервью бюллетеню NatSec Daily подтвердил: "Как и в случае с каждой дипмиссией, в сложных с точки зрения безопасности условиях, мы будем ежедневно оценивать угрозы и принимать решения, отвечающие интересам лиц, работающих в нашем посольстве, с тем, чтобы обеспечить их безопасность".

Чиновник отметил, что американское посольство в Кабуле "с 27 апреля находится в статусе выезда по получению приказа".

Politico отмечает, что, по новым американским оценкам ситуации в Афганистане, Кабул может попасть в руки талибов в течение 90 дней. Не исключается, что афганская столица окажется в руках талибов уже в течение месяца.

За последние несколько недель в условиях вывода американских войск талибы захватили значительную часть территории страны, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Под контроль талибов взяты девять провинциальных центров.

США и их партнеры по НАТО начали вывод своего воинского контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.

Лидеры "Талибана" заявили, что не намерены вести переговоры с властями Афганистана до тех пор, пока на посту президента страны находится Ашраф Гани. Их слова передал премьер-министр Пакистана Имран Хан. По его мнению, урегулировать конфликт политическим путем сейчас крайне сложно.

США Афганистан Талибан

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