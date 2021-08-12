Пограничники Латвии остановили 91 нелегала на границе с Белоруссией

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Государственная пограничная охрана Латвии за сутки предотвратила попытку еще 91 человека незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству BNS в ГПО.

Отмечается, что ни один человек не был задержан. Всего за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы в период с 6 по 10 августа задержано 295 человек, с начала года - 355 человек.

С 11 августа на латвийско-белорусской границе и в приграничной зоне объявлена чрезвычайная ситуация, что дает пограничникам более широкие полномочия. ГПО при установлении факта нелегального пересечения границы имеет право возвращать нарушителей в страну, откуда они пересекли границу. Для этого разрешается применять физическую силу и спецсредства.

В минувшую среду в Латвии при МВД республики был создан центр оперативного управления для разрешения кризиса с нелегальной миграцией, сообщило агентство BNS. Центр поручила создать 10 августа глава МВД Латвии Мария Голубева, его возглавляет госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов. Первое заседание центра планируется созвать в четверг.

Ранее с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии столкнулась другая балтийская страна - Литва. Там с начала года задержали более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Должностные лица этой республики назвали выросшие потоки мигрантов "гибридной агрессией белорусского режима". Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение возвращать обратно лиц, пытающихся незаконно пересечь границу, что заметно уменьшило поток мигрантов.

Кроме того, правительство Литвы в четверг обратилось к президенту республики Гитанасу Науседе, чтобы тот наделил дополнительными полномочиями военных для действий в приграничной зоне.

Так, правительство просит разрешить патрулирующим на границе с Белоруссией военным давать обязательные указания физическим и юридическим лицам, задерживать лиц, не следующих этим указаниям, а также подозреваемых в совершении преступления. Кроме того, правительство просит разрешить военным останавливать, проверять и осматривать транспортные средства, грузы и багаж в них, использовать спецсредства.

Расширить полномочия военных в приграничной зоне во время экстремальной ситуации позволяют принятые сеймом (парламентом) Литвы на этой неделе и упомянутые ранее поправки к закону.

В четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что за минувшие сутки литовские пограничники вернули в Белоруссию 11 мигрантов, которые пытались нелегально пересечь границу Литвы, передает BNS. На территории республики никто задержан не был.

Инцидентов в приграничном районе не зафиксировано, патрулирование проходит в усиленном режиме с привлечением военных, передает BNS.