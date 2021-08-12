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В Совбезе Белоруссии сочли ситуацию на границе с ЕС контролируемой

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал ситуацию на границе с Евросоюзом напряженной, но контролируемой.

"В целом ситуация на наших рубежах остается напряженной, но контролируемой. При этом для обеспечения пограничной безопасности задействуется не только пограничное ведомство. К охране границы активно привлекаются и другие силовые структуры, которые также являются субъектами обеспечения пограничной безопасности", - заявил он в интервью госагентству БелТА в четверг.

В качестве примера он привел недавнее оперативно-тактическое учение на участке Гродненской пограничной группы, в ходе которого военнослужащие пограничной группы и механизированной бригады выполняли служебно-боевые задачи по ликвидации условного противника в блокированном районе.

Вольфович отметил высокий уровень подготовки и эффективность взаимодействия органов пограничной службы и подразделений Вооруженных Сил. "Особенностью этого учения было и то, что участие в нем приняли также временно призванные из запаса граждане, которые ранее служили в погранвойсках", - сообщил он.

"Это еще раз подтверждает способность и готовность органов обеспечения национальной безопасности успешно выполнить возложенные на них задачи по защите суверенитета Республики Беларусь. Система защиты государственной границы от посягательств извне работает четко и слаженно", - заявил Вольфович.

Увеличение потока нелегальных мигрантов на границе Белоруссии, особенно в западном направлении, он связал как с сезонностью миграционных процессов, так и с социально-политической ситуацией в тех странах, из которых люди стремятся уехать. "Они хотят обезопасить себя и свои семьи от военных действий, политических и экономических кризисов и направляются в страны с более благоприятной, по их мнению, обстановкой", - отметил госсекретарь.

Наряду с названными выше факторами он призвал не забывать о таких угрозах, как распространение наркотиков, контрабанда оружия, боеприпасов, радиоактивных материалов.

"От умения противостоять им во многом зависит безопасность государства, каждого гражданина Беларуси. И концентрировать все ресурсы только лишь на противодействии миграционным процессам нерационально. Тем более что мигранты не выбирают нашу страну в качестве конечного остановочного пункта", - отметил Вольфович.

Ранее правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации вводится Латвией на границе с Белоруссией с 11 августа и до 10 ноября.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Латвии и Белоруссии ухудшилась после того, как Литва усилила контроль на границе и разрешила пограничникам разворачивать нелегалов.

Пограничники Латвии 12 августа остановили 91 нелегала на границе с Белоруссией.

Александр Вольфович Белоруссия Евросоюз

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