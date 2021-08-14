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Кабул подтвердил захват талибами 21 административного центра в Афганистане

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Кабуле подтвердили, что боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) за девять дней увеличили число контролируемых ими административных центров Афганистана до 21, сообщает Tolo news.

"После того, как талибы захватили контроль над столицей 21 провинции, группировка усилила свои атаки на Мазари-Шариф, столицу провинции Балх", - говорится в сообщении.

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BBC сообщает, что в субботу талибы продолжили наступление. В частности, они захватили города Шаран (столица провинции Пактика в 200 км от Кабула) и города Асадабад - столицу провинции Кунар, расположенную в 235 км от Кабула.

Западные СМИ отмечают, что боевики постепенно окружают Кабул. В самом городе, по сообщению BBC, крайне загружен международный аэропорт: иностранцы, а также получившие право на убежище за рубежом афганцы спешат покинуть Афганистан.

В субботу президент страны Ашраф Гани встретился с группой афганских политических деятелей и лидеров исламистов, они договорились сформировать группу для мирных переговоров.

Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла также провел встречу в субботу с политиками. Встреча шла за закрытыми дверями несколько часов. На ней обсуждалось прекращение огня, а также возможность создания временного правительства.

Ранее президент Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и обещал предотвратить дальнейшую нестабильность. Он заявил, что ведет консультации с международными партнерами на фоне масштабного военного наступление боевиков "Талибана".

Иностранные войска, в частности США и Британии, уже начали эвакуацию граждан своих стран из Кабула на родину.

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