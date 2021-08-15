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Талибы захватили Джелалабад

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под свой контроль Джелалабад - пятый по величине город Афганистана, сообщает Associated Press, ссылаясь на официальных афганских представителей и заявления талибов.

Абрарулла Мурад, депутат провинции Нангархар, центром которой является Джелалабад, рассказал агентству, что город был сдан талибам по решению старейшин.

Кабул и Джелалабад оставались последними крупными городами на востоке Афганистана, которые находились под контролем правительства страны.

На фоне вывода войск США и их союзников "Талибан" за последние дни добился колоссальных успехов, установив контроль уже более чем над 20 из 34 афганских провинций. Только за субботу под их контроль перешли девять провинциальных центров. Талибы удерживают все крупные города страны, кроме Кабула. Передовой отряд талибов в субботу был замечен в 11 километрах от афганской столицы.

Изначально США и их союзники планировали до конца августа завершить вывод своих сил из Афганистана. Однако очень быстрое продвижение талибов изменило ситуацию. Некоторые западные страны на время вновь перебрасывают войска в Кабул, чтобы эвакуировать оттуда дипломатов, иностранцев и тех афганцев, которым предоставили убежище за рубежом.

Афганистан Талибан Джелалабад

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