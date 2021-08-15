Талибы взяли под контроль основной погранпереход на афгано-пакистанской границе

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Самый загруженный пограничный переход между Афганистаном и Пакистанском - Торкхам был захвачен утром в воскресенье боевиками движения "Талибан" (запрещено в России), сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

"Торкхам в уезде Лал Пур провинции Нангархар, который находится на границе с Пакистаном, попал в руки моджахедов. Комиссариат и другие объекты в городе также перешли под контроль моджахедов. Моджахеды пытаются как можно скорее возобновить работу комиссий, пограничного перехода, а также дела людей и их бизнес", - сообщил представитель талибов.

Торкхам, соединяющий провинцию Нангархар Афганистана с пакистанской провинцией Хайбер-Пахтунхва, служит основным местом транспортировки грузов между странами.

Ранее в воскресенье представители талибов объявили, что под контроль "Талибана" перешли еще два провинциальных центра - город Джелалабад (центр провинции Нангархар, восточный Афганистан) и Нили (центр провинции Дайкунди, центральный Афганистан).

Накануне вечером талибы также заявили, что за субботу под их контроль перешли центры девяти провинций.

На востоке Афганистана под контролем правительственных сил теперь остается только столица - Кабул. При этом накануне в 11 километрах от афганской столицы был замечен передовой отряд талибов.