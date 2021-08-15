Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:35Заразились
на 14.08В России 6 579 212+22 144В мире 206 713 632+459 089

Талибы взяли под контроль основной погранпереход на афгано-пакистанской границе

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Самый загруженный пограничный переход между Афганистаном и Пакистанском - Торкхам был захвачен утром в воскресенье боевиками движения "Талибан" (запрещено в России), сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

"Торкхам в уезде Лал Пур провинции Нангархар, который находится на границе с Пакистаном, попал в руки моджахедов. Комиссариат и другие объекты в городе также перешли под контроль моджахедов. Моджахеды пытаются как можно скорее возобновить работу комиссий, пограничного перехода, а также дела людей и их бизнес", - сообщил представитель талибов.

Торкхам, соединяющий провинцию Нангархар Афганистана с пакистанской провинцией Хайбер-Пахтунхва, служит основным местом транспортировки грузов между странами.

Ранее в воскресенье представители талибов объявили, что под контроль "Талибана" перешли еще два провинциальных центра - город Джелалабад (центр провинции Нангархар, восточный Афганистан) и Нили (центр провинции Дайкунди, центральный Афганистан).

Накануне вечером талибы также заявили, что за субботу под их контроль перешли центры девяти провинций.

На востоке Афганистана под контролем правительственных сил теперь остается только столица - Кабул. При этом накануне в 11 километрах от афганской столицы был замечен передовой отряд талибов.

Афганистан Пакистан Талибан

Новости по теме

Новости

Погибшие в Турции российские летчики награждены орденами Мужества

В Узбекистане заявили о разрядке ситуации на границе с Афганистаном

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 августа

Талибы захватили Джелалабад

Талибы захватили Джелалабад

Группа афганских военных с просьбой о помощи перешла границу с Узбекистаном

Лондон сворачивает свою дипмиссию в Афганистане из-за наступления талибов

Количество погибших при землетрясении в Гаити превысило 300 человек

Количество погибших при землетрясении в Гаити превысило 300 человек

Талибы заявили о захвате девяти центров афганских провинций за сутки

Пандемия коронавируса

Во Франции более 200 тыс. человек вышли на акции против "санитарных паспортов"

Во Франции более 200 тыс. человек вышли на акции против "санитарных паспортов"

Президент Азербайджана понадеялся, что Россия не будет вооружать Армению

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');