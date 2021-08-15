Косачев не исключил договоренностей талибов с ИГИЛ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Вице-спикер спикер Совета Федерации Константин Косачев не исключает сценарий, при котором представители движения "Талибан" (запрещено в России) смогут договориться с ИГИЛ (запрещено в РФ).

"Уже заметен рост интереса ИГИЛ к Афганистану и Центральной Азии в связи с поражением боевиков в Сирии и Ираке. Независимо от того, договорятся в итоге ИГИЛ с Талибаном (а и такой сценарий исключать нельзя), угроза России и ее союзникам будет объективно возрастать", - написал он в воскресенье в фейсбуке.

Вместе с тем сенатор напомнил, "мы имеем заверения талибов в том, что они не собираются нападать на страны Центральной Азии, о чем они говорили, в частности, на пресс-конференции в Москве 8 июля".

Но, по мнению Косачева, вопрос даже не в том, можно ли верить талибам. "Талибан - это в принципе пуштунское националистическое движение, задачи которого по большому счету ограничиваются территорией Афганистана - в отличие от того же ИГИЛ, о противостоянии которому заявляют сами талибы", - отметил сенатор.

Проблема, по его словам, " в том, что в Афганистане уже действует множество различных группировок, причем в том числе из выходцев с постсоветского пространства, которые сейчас базируются на севере страны, в непосредственной близости к границам стран Центральной Азии".

Ситуация в Афганистане

Как сообщали СМИ со ссылкой на МВД Афганистана, талибы утром в воскресенье начали входить в Кабул со всех направлений. Они выступили с официальным заявлением, в котором объявили, что намерены взять город "мирным путем".

В свою очередь министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал заявил, что столица будет передана талибам мирно и заверил, что Кабул не подвергнется их нападению.

Между тем, ряд иностранных посольств в Кабуле столкнулся с наплывом афганских граждан, пытающихся выбраться из Афганистана .

Ранее талибам удалось установить контроль над более чем 20 из 34 афганских провинций.

Агентство Associated Press также сообщило, что к талибам в воскресенье полностью перешел контроль над пограничными переходами между Афганистаном и соседними с ним странами.