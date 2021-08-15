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Президент Афганистана Гани сложит полномочия в ближайшие часы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы оставит свой пост, сообщил телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.

В свою очередь агентство Khaama Press сообщило со ссылкой на собственные источники, что главой нового переходного правительства назначат Али Ахмада Джалали - бывшего главу МВД Афганистана.

Также, по данным источников, в президентском дворце в Кабуле уже идут переговоры о передачи власти движению "Талибан" (террористическая организация запрещена в РФ). Посредничество в этом процессе оказывает председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.

Ранее министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал заявил, что столица страны Кабул будет передана талибам мирно. В свою очередь талибы выступили с официальным заявлением, в котором также объявили, что намерены взять столицу "мирным путем". Талибы утверждают, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".

Афганистан Талибан Ашраф Гани

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