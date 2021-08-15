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Талибы заявили о захвате авиабазы Баграм

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в России) заявило, что взяло под контроль афганскую авиабазу Баграм, сообщает в воскресенье телерадиокорпорация BBC.

Эту базу, расположенную в нескольких десятках километров от Кабула, многие годы активно использовали американские военные: в Баграме одновременно могло находиться до 10 тыс. военнослужащих. Около месяца назад ее передали афганской армии.

В Баграме во время Афганской войны размещалась боевая авиация СССР.

Также талибы взяли под контроль расположенную близ базы тюрьму и выпустили оттуда своих единомышленников. По данным BBC, в тюрьме содержали около 5 тыс. сторонников "Талибана".

Афганистан Баграм

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