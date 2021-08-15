СМИ узнали о переговорах Гани со спецпредставителем США и НАТО

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани на фоне вступления движения "Талибан" (запрещено в России) в пределы Кабула проводит экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высокопоставленными представителями НАТО, сообщает в воскресенье издание The Guardian.

Информации о ходе переговоров пока не поступало.

Ранее министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал заявил, что столица будет передана талибам мирно.

До этого в воскресенье талибы выступили с официальным заявлением, в котором объявили, что намерены взять Кабул "мирным путем".