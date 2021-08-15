Талибы заявили о завершении окружения Кабула

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мятежники из движения "Талибан" (запрещено в России) заявили, что завершили окружение афганской столицы, передает в воскресенье BBC.

Представитель талибов заверил, что боевики не будут блокировать поступление в Кабул товаров первой необходимости. Также мятежники не намерены препятствовать нормальной работе больниц и охраняемого иностранными военными международного аэропорта.

Он также отметил, что талибы не будут препятствовать возвращению по домам афганских военных.

Ранее в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного представителя талибов сообщил, что движение "Талибан" считает необходимым для иностранцев, находящихся в Кабуле, либо отъезд, либо регистрацию у новых органов власти.

В последние дни талибы активно захватывали территории вокруг Кабула, стремясь взять его в окружение.