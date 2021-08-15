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Талибы посчитали, что иностранцы в Кабуле должны зарегистрироваться или уехать

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в России) считает необходимым для иностранцев, находящихся в Кабуле, либо отъезд, либо регистрацию у новых органов власти, сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного представителя талибов.

Он отметил, что регистрироваться иностранным гражданам придется у администраторов из числа талибов, когда эти должности будут введены.

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Такие заявления прозвучали на фоне ранее начавшейся эвакуации американского дипперсонала из Кабула.

В свою очередь агентство Associated Press сообщило, что Германия отправила военный самолет для эвакуации своих дипломатов в понедельник. Также эвакуировать будут местный афганский персонал, работавший на посольство ФРГ.

Источник от властей Германии сообщил агентству, что безопасность процесса обеспечат десантники. Вывозимых лиц доставят в Центральную Азию, а оттуда - домой.

Афганистан Кабул

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