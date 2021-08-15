Журналист CNN пока не увидел талибов в Кабуле

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Бойцы движения "Талибан" (запрещено в России) пока не предпринимают попыток захватить районы в Кабуле, передает в воскресенье CNN.

По информации телеканала, изначально слухи о том, что талибы - уже в городе возникли, когда местные жители услышали стрельбу. В итоге же выяснилось, что стрельба не имела отношения к талибам. Корреспондент CNN констатировал, что на многих улицах автомобильные пробки рассосались. Проблемы, в основном, - на ведущей в аэропорт трассе, куда направились многочисленные горожане. По сообщению западных СМИ, американских дипломатов эвакуируют из здания посольства в аэропорт на вертолетах.

CNN отмечает, что талибы, видимо, понимают, что в случае штурма Кабула местами столкнутся с сопротивлением, поэтому как афганские власти, так и "Талибан" хотели бы договориться об условиях мирной передачи города мятежникам.