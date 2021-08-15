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В российской дипмиссии заявили, что эвакуация посольства из Кабула не требуется

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Обстановка в Кабуле наряженная, однако необходимости в эвакуации российского посольства нет, сообщил в воскресенье пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.

"Обстановка в Кабуле сейчас напряженная, но никакой войны в городе нет. Насколько мы знаем, афганские стороны ведут политические контакты. Угроз посольству нет, эвакуация не требуется", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Ищенко также сообщил "Интерфаксу", что Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана, принимает активное участие в проходящих между афганскими сторонами политическими контактами.

Говоря о том, принимает ли российская сторона какое-то участие в проходящих в настоящее время политических контактах между афганскими сторонами, он ответил: "(РФ) участвует, очень активно".

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил "Интерфаксу", что эвакуация российского посольства в Афганистане не планируется, дипломаты продолжают свою работу.

В воскресенье отряды "Талибана" (запрещено в РФ) подошли вплотную к столице страны Кабулу и окружили город. Сообщалось, что талибы начали переговоры с нынешним руководством Афганистана о передаче власти.

Хроника 18 июля – 15 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул Никита Ищенко

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