Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 15.08В России 6 600 836+21 624В мире 206 753 426+498 883

Жители Кабула предпринимают попытки бежать из города до прихода талибов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Многочисленные жители Кабула пытаются в воскресенье быстро покинуть столицу, окруженную мятежниками из движения "Талибан" (запрещено в России), передают с места событий корреспонденты западных СМИ.

В результате на дорогах образовались автомобильные пробки. Некоторые афганцы, направлявшиеся в аэропорт, просто бросают машины на дороге, оставляя там даже ключ зажигания, и продолжают путь пешком.

Кроме того, многие жители Кабула поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетов. В городе, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны.

В миреРяд высокопоставленных афганских чиновников приготовились к отлету из КабулаЧитать подробнее

Кабульский аэропорт в данный момент - единственный надежный способ покинуть Афганистан, отмечает BBC. Погранпереходы между Афганистаном и соседними странами контролируют талибы, а не правительственные войска.

Сами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военным. Также они заверяли в воскресенье, что готовы допускать к власти и людей, не связанных с "Талибаном".

Представитель мятежников пообещал, что они не будут лишать женщин права без сопровождения родственников перемещать по улицам, а также - права на работу, например, в банках и госучреждениях.

При этом западные СМИ констатируют, что в некоторых уже занятых талибами городах такие обещания не выполняются.

В Кабуле же местные жители, готовясь к приходу талибов, закрашивают на стенах домов изображения женщин.

Аэропорт Кабула в настоящее время охраняется исключительно войсками США и их союзников, отмечает BBC. Оттуда спешно эвакуируют иностранцев и имеющих возможность покинуть Кабул афганцев. Тем, кто получил билет на самолет, выдают специальные браслеты, чтобы таких людей было легко заметить.

Хроника 18 июля – 15 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул

Новости по теме

Новости

Талибы заявили о завершении окружения Кабула

Талибы посчитали, что иностранцы в Кабуле должны зарегистрироваться или уехать

Афганистан во власти талибов

Президент Афганистана Гани сложит полномочия в ближайшие часы

Афганистан во власти талибов

Косачев не исключил договоренностей талибов с ИГИЛ

Афганистан во власти талибов

Глава МВД Афганистана заверил в мирной передаче Кабула талибам

Афганистан во власти талибов

В МИД России заявили, что эвакуация посольства в Кабуле не планируется

Талибы взяли под контроль все погранпереходы на границах Афганистана

Афганистан во власти талибов

Талибы начали входить в Кабул со всех направлений

Афганистан во власти талибов

Афганский маршал Дустум уехал в Узбекистан

Погибшие в Турции российские летчики награждены орденами Мужества

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');