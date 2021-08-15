Жители Кабула предпринимают попытки бежать из города до прихода талибов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Многочисленные жители Кабула пытаются в воскресенье быстро покинуть столицу, окруженную мятежниками из движения "Талибан" (запрещено в России), передают с места событий корреспонденты западных СМИ.

В результате на дорогах образовались автомобильные пробки. Некоторые афганцы, направлявшиеся в аэропорт, просто бросают машины на дороге, оставляя там даже ключ зажигания, и продолжают путь пешком.

Кроме того, многие жители Кабула поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетов. В городе, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны.

Кабульский аэропорт в данный момент - единственный надежный способ покинуть Афганистан, отмечает BBC. Погранпереходы между Афганистаном и соседними странами контролируют талибы, а не правительственные войска.

Сами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военным. Также они заверяли в воскресенье, что готовы допускать к власти и людей, не связанных с "Талибаном".

Представитель мятежников пообещал, что они не будут лишать женщин права без сопровождения родственников перемещать по улицам, а также - права на работу, например, в банках и госучреждениях.

При этом западные СМИ констатируют, что в некоторых уже занятых талибами городах такие обещания не выполняются.

В Кабуле же местные жители, готовясь к приходу талибов, закрашивают на стенах домов изображения женщин.

Аэропорт Кабула в настоящее время охраняется исключительно войсками США и их союзников, отмечает BBC. Оттуда спешно эвакуируют иностранцев и имеющих возможность покинуть Кабул афганцев. Тем, кто получил билет на самолет, выдают специальные браслеты, чтобы таких людей было легко заметить.