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В посольстве РФ сообщили о побеге Гани из президентского дворца

В посольстве РФ сообщили о побеге Гани из президентского дворца
Президент Афганистана Ашраф Гани
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - По информации российской стороны, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, заявил "Интерфаксу" в воскресенье пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко.

"Насколько мы знаем, он бежал из президентского дворца", - сказал он, отвечая на вопрос, располагает ли российская сторона подтверждением информации о том, что Гани согласился уйти в отставку.

Между тем, телеканал Tolo News со ссылкой на несколько источников сообщил, что Гани покинул страну.

Других подробностей пока не приводится. Официального подтверждения этих данных не поступало.

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Tolo News отмечает, что по его данным, Афганистан также покинули ближайшие советники президента.

Телеканал приводит заявления близких к талибам источников, утверждающих, что Гани официально объявит об отставке, как только Кабул и талибы заключат политическое соглашение, а власть будет передана переходному правительству.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что Гани в ближайшие часы оставит свой пост.

В воскресенье отряды "Талибана" (запрещено в РФ) подошли вплотную к столице страны Кабулу и окружили город. Сообщалось, что талибы начали переговоры с нынешним руководством Афганистана о передаче власти.

Талибы в прошлом неоднократно заявляли, что любой вариант урегулирования афганского кризиса должен предусматривать уход Гани от власти.

Хроника 18 июля – 15 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Ашраф Гани Никита Ищенко

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