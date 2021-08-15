В посольстве РФ сообщили о побеге Гани из президентского дворца

Президент Афганистана Ашраф Гани Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - По информации российской стороны, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, заявил "Интерфаксу" в воскресенье пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко.

"Насколько мы знаем, он бежал из президентского дворца", - сказал он, отвечая на вопрос, располагает ли российская сторона подтверждением информации о том, что Гани согласился уйти в отставку.

Между тем, телеканал Tolo News со ссылкой на несколько источников сообщил, что Гани покинул страну.

Других подробностей пока не приводится. Официального подтверждения этих данных не поступало.

Tolo News отмечает, что по его данным, Афганистан также покинули ближайшие советники президента.

Телеканал приводит заявления близких к талибам источников, утверждающих, что Гани официально объявит об отставке, как только Кабул и талибы заключат политическое соглашение, а власть будет передана переходному правительству.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что Гани в ближайшие часы оставит свой пост.

В воскресенье отряды "Талибана" (запрещено в РФ) подошли вплотную к столице страны Кабулу и окружили город. Сообщалось, что талибы начали переговоры с нынешним руководством Афганистана о передаче власти.

Талибы в прошлом неоднократно заявляли, что любой вариант урегулирования афганского кризиса должен предусматривать уход Гани от власти.