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Телеканал CNN сообщил о входе талибов в Кабул

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) находятся в Кабуле, и им не приходится иметь дело с каким-либо масштабным сопротивлением, сообщает телеканал CNN.

"Мы слышали треск оружейной стрельбы - тут и там, но не было сообщений... об уличных боях или о том, чтобы афганские силы безопасности концентрировались в определенных местах, чтобы предотвратить их (талибов - ИФ) приход", - приводит телеканал слова своего корреспондента на месте событий Ника Патона Уэлша.

По его словам, талибы, по всей видимости, "двигаются спокойно по городу".

Он отметил, что Афганистан переживает беспрецедентные времена, поскольку "никто представить себе не мог, что "Талибан" беспрепятственно войдет в город с населением в шесть миллионов человек"; а также, поскольку афганский президент Ашраф Гани, заявлявший о планах остаться в Кабуле, "теперь исчез, без переходного правительства, которое потенциально пришло бы ему на смену".

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В свою очередь пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил телеканалу Tolo News, что талибов "попросили" отправить их отряды в городскую черту. Он заверил, что ситуация в сфере безопасности находится под контролем.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что президент Афганистана вылетел в Таджикистан.

Хроника 18 июля – 15 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул

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