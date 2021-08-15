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Командование талибов приказало войти в Кабул и бороться с мародерством

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Командование движения "Талибан" (запрещено в РФ) распорядилось, чтобы его силы вошли в Кабул для "воспрепятствования мародерству", сообщил телеканал Sky news со ссылкой на представителя талибов.

Он отметил, что поскольку полиция и служащие в Кабуле оставили свои посты, в столице возникла "проблема с законом и порядком".

15 августа стало известно, что отряды талибов подошли вплотную к Кабулу. Поступали сообщения, что боевики вошли в город и даже вступили в столкновения афганской армией.

Однако затем талибы выступили с официальным заявлением, в котором объявили, что намерены завладеть столицей "мирным путем". Талибы утверждали, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".

Впоследствии председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла призывал талибов не входить в город до политического решения проблемы, "чтобы развитие ситуации не привело к потерям среди мирного населения, к нанесению ущерба им".

Афганистан Талибан

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