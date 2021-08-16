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Генсек ООН призвал талибов к максимальной сдержанности

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал членов движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) к сдержанности в Афганистане.

"Я серьезно обеспокоен ситуацией в Афганистане и призываю "Талибан" и остальных проявить максимальную сдержанность и защитить жизни людей, гарантировать, что человеческие нужды могут быть удовлетворены. ООН остается привержена ко вкладу в мирное урегулирование и защите прав человека всех афганцев", - написал Гутерриш на своей странице в твиттере.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане состоится в понедельник, 16 августа.

15 августа отряды талибов вошли в Кабул. Под контролем боевиков оказалась практически вся территория страны. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани покинул страну.

ООН Афганистан Талибан Антониу Гутерриш

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