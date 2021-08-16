Генсек ООН призвал талибов к максимальной сдержанности

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал членов движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) к сдержанности в Афганистане.

"Я серьезно обеспокоен ситуацией в Афганистане и призываю "Талибан" и остальных проявить максимальную сдержанность и защитить жизни людей, гарантировать, что человеческие нужды могут быть удовлетворены. ООН остается привержена ко вкладу в мирное урегулирование и защите прав человека всех афганцев", - написал Гутерриш на своей странице в твиттере.

I"m deeply concerned about the situation in Afghanistan & urge the Taliban & all others to exercise utmost restraint to protect lives & ensure humanitarian needs can be met.



The @UN remains determined to contribute to a peaceful settlement & promote human rights of all Afghans. — António Guterres (@antonioguterres) August 15, 2021

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане состоится в понедельник, 16 августа.

15 августа отряды талибов вошли в Кабул. Под контролем боевиков оказалась практически вся территория страны. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани покинул страну.