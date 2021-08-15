Президент Афганистана c женой и двумя советниками вылетели в Узбекистан

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье направился воздушным бортом в Узбекистан, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в делегации правительства Афганистана на переговорах в Дохе.

По словам источника, говорившего на условиях анонимности, в полете Гани сопровождают его жена и двое близких советников.

Президент Афганистана заявил, что покинул Кабул, чтобы не допустить кровопролития.

"Талибан" (движение, запрещенное в России) ясно дало понять, что готово провести кровавое нападение на весь Кабул и жителей Кабула, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", - написал Гани в Фейсбуке.

"Сегодня я столкнулся с непростым выбором. Мне приходится сталкиваться с вооруженными талибами, которые хотят войти во дворец, или покинуть страну, где я посвятил свою жизнь защите и воспитанию в течение последних 20 лет. Если их не остановить, бесчисленные патриоты будут замучены, а город Кабул будет опустошен, что приведет к крупной гуманитарной катастрофе в шестимиллионном городе", - говорится в обращении президента Афганистана.

При этом Гани не уточняет, в какую страну он отправился из Афганистана.

"Талибы выиграли с оружием в руках, и теперь несут ответственность за честь, собственность и самозащиту своих соотечественников... Никогда в истории сила не давала никому легитимности и никогда не этого будет", - отметил Гани.

По его словам, талибам предстоит новое историческое испытание.

"Талибан должен обеспечить, чтобы все народы, этнические группы, различные слои, сестры и женщины Афганистана имели четкое видение, чтобы завоевать легитимность, завоевать сердца людей", - заявил президент Афганистана.

Ранее иранское агентство Tasnim писало об отлете Гани в Таджикистан.