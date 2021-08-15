Ташкент не получал обращений о принятии самолета президента Афганистана

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани не прибыл на самолете из Кабула в Узбекистан, сообщил "Интерфаксу" источник.

"Обращений с просьбой принять борт с Гани в Ташкент не поступало. Ушедший в отставку с поста президента Афганистана не находится в Узбекистане", - сказал собеседник агентства.

Президент Афганистана заявил на своей странице в фейсбуке, что покинул Кабул, чтобы не допустить кровопролития. При этом Гани не уточнял, в какую страну он отправился из Афганистана.

Газета The New York Times со ссылкой на источник в делегации правительства Афганистана на переговорах в Дохе сообщала, что президент Афганистана направился воздушным бортом в Узбекистан.

Ранее иранское агентство Tasnim писало об отлете Гани в Таджикистан.