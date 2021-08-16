Ряд государств призвали афганские власти обеспечить выезд для всех желающих

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Госдепартамент США распространил совместное заявления ряда стран, в котором они призывают все афганские стороны обеспечить безопасность выезда из страны всех желающих, как иностранцев, так и местных граждан.

"Учитывая ухудшающуюся ситуацию в области безопасности, мы поддерживаем и работаем над обеспечением безопасности, а также призываем все стороны уважать и содействовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну", - говорится документе.

В нем отмечается, что "лица, занимающие руководящие и властные посты по всему Афганистану, несут ответственность за защиту человеческих жизней и имущества, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка".

Для желающих выехать афганцев и иностранных граждан "должны быть открыты дороги, аэропорты и пограничные переходы", следует "поддерживать спокойствие".

"Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в условиях безопасности, защищенности и достоинства. Мы, члены международного сообщества, готовы оказать им помощь", - подчеркивается в заявлении, которое, как следует из сообщения американского госдепартамента, подписали около 50 государств мира.

По состоянию на вечер воскресенья талибы (боевики движения "Талибан", террористической организации, запрещенной в РФ), согласно сообщениям СМИ, установили контроль почти над всей территорией Афганистана. Международный аэропорт Кабула пока остается под контролем американских военных: они проводят там эвакуацию иностранцев и некоторых афганских граждан.