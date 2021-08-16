Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 15.08В России 6 600 836+21 624В мире 206 807 509+552 966

Ряд государств призвали афганские власти обеспечить выезд для всех желающих

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Госдепартамент США распространил совместное заявления ряда стран, в котором они призывают все афганские стороны обеспечить безопасность выезда из страны всех желающих, как иностранцев, так и местных граждан.

"Учитывая ухудшающуюся ситуацию в области безопасности, мы поддерживаем и работаем над обеспечением безопасности, а также призываем все стороны уважать и содействовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну", - говорится документе.

В нем отмечается, что "лица, занимающие руководящие и властные посты по всему Афганистану, несут ответственность за защиту человеческих жизней и имущества, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка".

Для желающих выехать афганцев и иностранных граждан "должны быть открыты дороги, аэропорты и пограничные переходы", следует "поддерживать спокойствие".

"Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в условиях безопасности, защищенности и достоинства. Мы, члены международного сообщества, готовы оказать им помощь", - подчеркивается в заявлении, которое, как следует из сообщения американского госдепартамента, подписали около 50 государств мира.

По состоянию на вечер воскресенья талибы (боевики движения "Талибан", террористической организации, запрещенной в РФ), согласно сообщениям СМИ, установили контроль почти над всей территорией Афганистана. Международный аэропорт Кабула пока остается под контролем американских военных: они проводят там эвакуацию иностранцев и некоторых афганских граждан.

Хроника 18 июля – 16 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

В новое правительство Афганистана войдут не только талибы

Число жертв землетрясения на Гаити возросло почти до 1,3 тыс. человек

Трамп назвал ситуацию в Афганистане поражением Байдена

Афганистан во власти талибов

Талибы начали обсуждать создание инклюзивного исламского правительства

Талибы начали обсуждать создание инклюзивного исламского правительства
Афганистан во власти талибов

США перебросят в Афганистан дополнительно 1 тысячу военных

Афганистан во власти талибов

Ташкент не получал обращений о принятии самолета президента Афганистана

Афганистан во власти талибов

Президент Афганистана c женой и двумя советниками вылетели в Узбекистан

Афганистан во власти талибов

Аэропорт Кабула закрыли для коммерческих авиарейсов

Аэропорт Кабула закрыли для коммерческих авиарейсов
Афганистан во власти талибов

Экстренное заседание СБ ООН по Афганистану назначено на 16 августа

Что произошло за день: воскресенье, 15 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');