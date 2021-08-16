Самолеты бундесвера вылетели в Афганистан за гражданами Германии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Германия отправляет в Афганистан три самолета бундесвера для эвакуации своих граждан: один самолет уже вылетел, еще два готовятся к вылету, сообщил журналистам представитель Минобороны ФРГ Давид Хельмбольд.

Deutsche Welle сообщает, что нынешняя операция по эвакуации будет одной из наиболее масштабных в истории Германии. 15 августа, в день взятия Кабула талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) кризисный штаб в МИД ФРГ решил вывозить сограждан из Афганистана на военных самолетах.

В Берлине не знают, сколько сейчас в Афганистане немцев, поскольку граждане ФРГ не обязаны регистрироваться по приезде.

"Мы исходим из того, что это двузначная цифра", - сказал "Интерфаксу" представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

Кроме дипломатов, из Афганистана вывезут других граждан ФРГ, а также афганцев, которые сотрудничали с немцами и помогали им в работе.

По сведениям dpa, в ночь на 16 августа 40 сотрудников посольства Германии в Кабуле прилетели в Доху на американском самолете. В спецоперации по эвакуации, кроме военных и десантников, будут участвовать военные полицейские и медики. В пресс-службе Минобороны Германии миссию назвали опасной для персонала.

Представитель канцлера и правительства Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ видит сейчас свою основную задачу в Кабуле в том, чтобы обеспечить безопасность сотрудников немецкого посольства в Афганистане и помочь немецким гражданам покинуть страну.

"Это плачевное развитие событий", - сказал он журналистам.

Граждан из Афганистана эвакуируют многие страны, в том числе США, Великобритания и Франция. Итальянские и финские дипломаты уже вывезены из Кабула. Аэропорт Кабул передан под контроль американских военных, которые координируют эвакуацию.