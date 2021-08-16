Талибы взяли под контроль афганский новостной телеканал TOLOnews

Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) вошли в понедельник в комплекс телекомпании TOLOnews в Кабуле - ведущего круглосуточного новостного телеканала страны, сообщается на сайте ТВ-компании.

"Боевики отобрали у сотрудников службы безопасности оружие, выданное правительством, и согласились обеспечить безопасность комплекса", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 15 августа, талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.