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СБ ООН призвал прекратить бои в Афганистане и обеспечить доступ гуманитарной помощи

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Члены Совета Безопасности ООН указали на необходимость незамедлительного прекращения боевых действий и насилия в Афганистане, говорится в заявлении, распространенном в понедельник.

"Члены Совета Безопасности ООН призывают к незамедлительному прекращению всех боевых действий и установлению нового правительства посредством инклюзивных переговоров", - отмечается в заявлении.

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Кроме того, в нем подчеркивается важность прекращения насилия в Афганистане и "восстановление безопасности, гражданского и конституционного порядка".

В СБ ООН добавили, что новое правительство должно быть "единым, инклюзивным и представительным", а также включать в состав женщин.

Согласно заявлению, члены Совбеза ООН также призвали усилить деятельность по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и потребовали "от всех сторон (конфликта - ИФ) разрешить немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ этой помощи".

В воскресенье, 15 августа, талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

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