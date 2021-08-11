Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:19Заразились
на 10.08В России 6 491 288+21 378В мире 203 384 856+656 601

Более 40 человек погибли в Алжире из-за лесных пожаров

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары к востоку от столицы Алжира стали причиной гибели по меньшей мере 25 алжирских солдат и 17 гражданских лиц, сообщает BBC News cо ссылкой на премьер-министра страны.

Греция в огне

Несколько солдат получили ожоги во время тушения пожаров в лесистом районе Кабилия.

Более 100 пожаров было зарегистрировано в 17 провинциях Алжира, сообщило во вторник вечером официальное информационное агентство страны APS. Министр внутренних дел Камель Бельджуд заявил, что причиной пожаров могут быть поджоги.

В последние дни пожары вспыхнули на территории Турции и Греции. По мнению ученых, изменение климата влечет за собой распространение аномальной жары, которая способствует возникновению лесных пожаров.

Алжир

Новости

Американский грузовой космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Пандемия коронавируса

Facebook удалила более 300 российских аккаунтов

Facebook удалила более 300 российских аккаунтов
Пандемия коронавируса

Создатель оксфордской вакцины назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19

Маршал Абдул-Рашид Дустум вылетел из Кабула воевать с талибами

Что произошло за день: вторник, 10 августа

Губернатор Нью-Йорка Куомо объявил об отставке

Губернатор Нью-Йорка Куомо объявил об отставке

Латвия ввела до 10 ноября режим ЧС на границе с Белоруссией

Бишкек призвал не раздувать единичные проявления враждебности к русским

Шойгу сообщил, что власти Сирии контролируют более 90% территории страны

Шойгу сообщил, что власти Сирии контролируют более 90% территории страны

В США подан иск об изнасиловании против британского принца Эндрю

В США подан иск об изнасиловании против британского принца Эндрю
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');