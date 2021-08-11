Более 40 человек погибли в Алжире из-за лесных пожаров

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары к востоку от столицы Алжира стали причиной гибели по меньшей мере 25 алжирских солдат и 17 гражданских лиц, сообщает BBC News cо ссылкой на премьер-министра страны.

Несколько солдат получили ожоги во время тушения пожаров в лесистом районе Кабилия.

Более 100 пожаров было зарегистрировано в 17 провинциях Алжира, сообщило во вторник вечером официальное информационное агентство страны APS. Министр внутренних дел Камель Бельджуд заявил, что причиной пожаров могут быть поджоги.

В последние дни пожары вспыхнули на территории Турции и Греции. По мнению ученых, изменение климата влечет за собой распространение аномальной жары, которая способствует возникновению лесных пожаров.