Пентагон сообщил, что США за последние сутки не наносили авиаударов в Афганистане

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Боевая авиация США за последние сутки не наносила ударов в Афганистане, однако способна делать это, если потребуется, заявили в Пентагоне.

"За последние сутки ударов с воздуха не было", - заявил на брифинге в Пентагоне американский генерал Хэнк Тэйлор.

"Однако у нас есть возможность наносить такие удары, если потребуется", - добавил он.

Американские военные имеют все необходимое, чтобы в случае необходимости наносить удары по террористам в Афганистане, не имея в этой стране баз, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Сложнее ли это? Конечно. Требуется ли преодолевать большие расстояния? Да. Требуется ли больше времени? Тоже да", - заявил он на брифинге, объясняя, в чем проведение подобных операций будет сложнее после ухода воинского контингента из Афганистана. При этом Кирби подчеркнул, что теперь у США - значительно более совершенный механизм сбора разведданных об Афганистане, нежели это было в 2001 году, когда Вашингтон начинал там военную операцию.

Американские военные стремятся наращивать темпы эвакуации людей из аэропорта Кабула и выйти на показатель в 5 тыс. вывезенных человек в сутки, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Как только мы нарастим возможности, сможем вывозить по 5 тыс. человек в сутки", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

При этом Кирби объяснил, что для этого нужно использовать как военно-транспортные, так и гражданские пассажирские самолеты.

Американские военные в настоящее время проводят эвакуацию гражданских лиц из аэропорта Кабула. После этой операции США планируют завершить вывод воинского контингента из Афганистана.