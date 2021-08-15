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Талибы подтвердили, что находятся в президентском дворце

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Официальные лица движения "Талибан" (запрещено в России) находятся в президентском дворце в Кабуле, сообщил представитель талибов Альханафи Вардак.

"Официальные лица Военной комиссии Исламского Эмирата (правительство талибов, существовавшее в Афганистане в период с 1996 по 2001 год) прибыли в президентский дворец в Кабуле. Вскоре ситуация в городе нормализуется, и горожане с полным удовлетворением вернутся к нормальной жизни", - написал Вардак в твиттере. Перед этим представитель талибов призвал население не беспокоиться по поводу безопасности в Кабуле

"В Кабуле есть четкий план безопасности. Жизнь и имущество всех жителей Кабула, будь то гражданских или военных, в безопасности. У нас нет проблем с ними. Никто не должен волноваться", - заверил Вардак.

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По его словам, представители талибов охраняют все районы города.

"Все жители Кабула и сотрудники всех институтов павшего режима должны оставаться дома и при необходимости обращаться за помощью к ближайшим моджахедам. Все журналисты, мужчины и женщины, должны иметь возможность оставаться в своих офисах или домах с полной уверенностью, что безопасность города обеспечена", - заявил представитель талибов.

Ранее экс-президент Афганистана Хамид Карзай сообщил, что в Кабуле для предотвращения хаоса создан Координационный совет, в составе председателя Высшего совета по примирению Абдуллы Абдуллы, бывшего президента Афганистана Хамида Карзая и лидера Исламской партии Гульбеддина Хекматьяра.

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Афганистан Кабул Талибан

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