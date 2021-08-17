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КНР готова вести диалог с США во избежание новой войны в Афганистане

США должны отказаться от "двойных стандартов" в области борьбы с терроризмом

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подтвердил готовность к диалогу с США по Афганистану во избежание гражданской войны в стране, призвав Вашингтон к отказу от политики "двойных стандартов" в вопросах борьбы с международным терроризмом.

"Ван И заявил, что Соединенные Штаты должны сыграть конструктивную роль в оказании помощи Афганистану в стабилизации ситуации, предотвращении хаоса и восстановлении мира", - сообщил на своем сайте МИД КНР. Он подчеркнул, что поспешный уход США из Афганистана "оказал серьезное негативное влияние на ситуацию в стране". Ван И разъяснил позицию Китая по Афганистану, заявив, что факты еще раз доказали, что "трудно навязывать свои модели построения общества странам с совершенно другой историей, культурой и национальными условиями".

"Эти уроки заслуживают серьезного осмысления", - добавил он.

Китайский министр подтвердил, что Пекин готов "общаться и вести диалог с Соединенными Штатами, чтобы способствовать мягкой посадке по афганскому вопросу" и во избежание новой гражданской войны или гуманитарной катастрофы, а также для того, чтобы Афганистан "больше не становился питательной средой и убежищем для терроризма".

В то же время он напомнил, что в 2020 году госдепартамент США исключил из списка террористических организаций "Исламское движение Восточного Туркестана", которое ведет подрывную деятельность в китайском Синьцзяне, что является проявлением политики "двойных стандартов" в вопросах борьбы с терроризмом. Ван И подчеркнул, что США должны изменить свой курс в китайско-американском сотрудничестве в Афганистане и международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

"В условиях бесконечных глобальных вызовов и острых региональных проблем, которые необходимо срочно решить, Китай и Соединенные Штаты должны осуществлять координацию и сотрудничество, что также является общим ожиданием международного сообщества. Однако США не должны, с одной стороны, сдерживать и оказывать давление на Китай, нанося ущерб его законным правам и интересам, а с другой ждать от Китая поддержки и сотрудничества. Такого рода логика не уместна в международных обменах", - заявил глава МИД КНР.

В сообщении отмечается, что Блинкен, со своей стороны, заявил, что нынешняя ситуация в Афганистане вступает в критическую стадию, и выразил надежду, что Китай "сыграет важную роль" в деле отказа движения "Талибан" (запрещено в РФ) от экстремизма, будет способствовать упорядоченной передаче власти. Госсекретарь сказал, что для США и Китая очень важно поддерживать связь по основным международным и региональным вопросам.

Китай CША Талибан Афганистан МИД КНР Ван И Энтони Блинкен

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