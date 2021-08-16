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Вашингтон пообещал "дать мощный ответ" в случае действий талибов против интересов США

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что в случае, если боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) будут предпринимать действия, направленные против американских интересов, то Вашингтон даст мощный ответ.

"Мы дали ясно понять "Талибану", что если они атакуют наш персонал или нарушат нашу операцию, ответ США будет быстрым и мощным", - сказал Байден на брифинге в понедельник.

"Мы будем защищать наших людей со страшной силой, если это потребуется", - добавил он.

Байден также заявил, что американская армия, несмотря на уход с афганской территории, готова бороться против террористов, если те снова там обоснуются.

"Мы проводим успешные контртеррористические операции против террористических группировок во многих странах, в которых у нас нет постоянных военных баз. Если будет необходимо, мы сделаем то же в Афганистане", - говорится в сообщении.

Талибы начали активные боевые действия в Афганистане с мая на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. Силы "Талибана", вошедшие в воскресенье в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной. Сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Афганский спецназ был полностью расформирован 16 августа.

Хроника 18 июля – 17 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Джо Байден Талибан Афганистан

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