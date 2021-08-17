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AP узнало об участии лидера талибов в переговорах с Карзаем и Абдуллой

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Один из лидеров "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) Амир Хан Муттаки находится в Кабуле и участвует в переговорах с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем и бывшим председателем Высшего совета по примирению Абдуллой Абдуллой.

Об этом сообщило АР со ссылкой на чиновника, информированного о ходе переговоров. На переговорах речь идет о включении в правительство талибов других влиятельных афганцев, не входящих в движение. Ранее представитель "Талибана" Сухайль Шахин пообещал, что талибы сформируют "инклюзивное правительство".

Когда талибы в прошлый раз были у власти в Афганистане, Муттаки возглавлял в их правительстве Министерство высшего образования. По данным собеседника АР, он начал переговоры с бывшими афганскими лидерами еще до отставки и бегства президента Ашрафа Гани. Афганские источники, близкие к этим контактам, говорят, что процесс активизировался после исчезновения Гани и что переговоры идут до глубокой ночи.

Шахин ранее говорил, что талибы объявят новый состав правительства только после завершения переговоров с другими афганскими лидерами.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Президент Гани объявил, что уходит в отставку, чтобы предотвратить кровопролитие, и исчез. Карзай сообщил, что в Кабуле для передачи власти талибам создан Координационный совет, в который вошли сам экс-президент, бывший глава МИД и председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматияр.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 17 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Кабул Афганистан Хамид Карзай Талибан Абдулла Абдулла Амир Хан Муттаки Гульбеддин Хекматияр

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