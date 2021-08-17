AP узнало об участии лидера талибов в переговорах с Карзаем и Абдуллой

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Один из лидеров "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) Амир Хан Муттаки находится в Кабуле и участвует в переговорах с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем и бывшим председателем Высшего совета по примирению Абдуллой Абдуллой.

Об этом сообщило АР со ссылкой на чиновника, информированного о ходе переговоров. На переговорах речь идет о включении в правительство талибов других влиятельных афганцев, не входящих в движение. Ранее представитель "Талибана" Сухайль Шахин пообещал, что талибы сформируют "инклюзивное правительство".

Когда талибы в прошлый раз были у власти в Афганистане, Муттаки возглавлял в их правительстве Министерство высшего образования. По данным собеседника АР, он начал переговоры с бывшими афганскими лидерами еще до отставки и бегства президента Ашрафа Гани. Афганские источники, близкие к этим контактам, говорят, что процесс активизировался после исчезновения Гани и что переговоры идут до глубокой ночи.

Шахин ранее говорил, что талибы объявят новый состав правительства только после завершения переговоров с другими афганскими лидерами.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Президент Гани объявил, что уходит в отставку, чтобы предотвратить кровопролитие, и исчез. Карзай сообщил, что в Кабуле для передачи власти талибам создан Координационный совет, в который вошли сам экс-президент, бывший глава МИД и председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматияр.