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В ООН призвали страны мира не депортировать афганцев назад в Афганистан

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) обратилось ко всем странам с призывом запретить из-за трудной обстановки в Афганистане принудительное возвращение афганцев домой, сообщают во вторник западные СМИ.

"В свете быстрого ухудшения ситуации с безопасностью и правами человека во многих местах страны и складывающейся экстренной гуманитарной ситуации УВКБ ООН призывает все государства прекратить насильственную репатриацию всех афганских граждан, которых раньше отнесли к категории лиц, не нуждающихся в международной защите", - заявила журналистам в Женеве представитель УВКБ ООН Шабия Манту.

При этом она приветствовала, что некоторые европейские страны уже предприняли подобные меры.

Также она упомянула, что с начала 2021 года, еще до хаоса последних дней в Кабуле, свыше 550 тыс. афганцев пришлось стать перемещенными лицами.

В свою очередь представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвил призвал движение "Талибан" (запрещено в РФ) выполнять свои обещания по поводу создания инклюзивного правительства и защиты прав женщин. Он отметил, что в независимости от того, будут ли выполнены обещания, международное сообщество проследит за этим.

Между тем, по данным Детского фонда ООН, более 18 млн человек в Афганистане, включая примерно 10 млн детей, требуется гуманитарная помощь, а половине детей в возрасте до пяти лет в этом году грозит серьезное недоедание.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
ООН Афганистан

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