В Новой Зеландии со вторника ослабят антиковидные ограничения

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Власти Новой Зеландии приняли решение во вторник ослабить меры локдауна, введенного из-за коронавируса COVID-19, по всей территории страны, кроме столицы, сообщает в понедельник The Guardian.

В понедельник правительство Новой Зеландии объявило, что со вторника, 7 сентября, в большей части страны будет ослаблен локдаун. Строгие меры против коронавируса сохранятся только в столице страны Окленде как минимум до следующей недели.

Страну закрыли на локдаун 17 августа после обнаружения одного случая заболевания штаммом "дельта" коронавируса. С того момента Новая Зеландия была закрыта на строгий локдаун. Позже во всех регионах страны, кроме Окленда, ограничения немного ослабили.

За весь период пандемии в Новой Зеландии было выявлено около 3,7 тыс. случаев заражения коронавирусом и 27 человек скончались после инфицирования.