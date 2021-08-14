Съемки сериала "Властелин колец" перенесут из Новой Зеландии в Великобританию

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Производство нового телесериала "Властелин колец" переедет в Великобританию из Новой Зеландии, сообщает BBC News со ссылкой на Amazon Studios.

Действие пока еще не названного фантастического эпоса происходит за тысячи лет до событий книг Дж. Р. Толкина "Хоббит" и "Властелин колец". Изменение местоположения было частью плана по расширению производственных площадей и консолидации присутствия в Великобритании. Съемки первого сезона сериала завершатся в Новой Зеландии. Он будет показан на Amazon Prime (программа платной подписки от Amazon) в сентябре 2022 года. Затем производство переместится в Великобританию, и, как ожидается, будут отсняты еще четыре сезона.

Это серьезный удар для индустрии развлечений Новой Зеландии, где также были сняты удостоенные наград фильмы. Министр экономического развития Новой Зеландии Стюарт Нэш заявил, что правительство "разочаровано" этим решением.

Amazon Studios, кино-и телевизионное подразделение технологического гиганта, уже потратила $ 465 млн (£336,5 млн) на первый сезон шоу.