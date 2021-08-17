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Бывший вице-президент Афганистана призвал сопротивляться талибам

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех во вторник призвал население присоединиться к сопротивлению талибам ("Талибан" – террористическая организация, запрещена в РФ).

"Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан - это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на Вьетконг. В отличие от США/НАТО, мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончены. Присоединяйтесь к сопротивлению", - написал Салех во вторник в твиттере.

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Бывший второй вице-президент Афганистана Сарвар Даниш вылетел из Кабула в Стамбул рейсом турецкой авиакомпании, сообщили во вторник местные источники в соцсетях.

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну 15 августа перед тем, как боевики движения "Талибан" овладели Кабулом. Его точное местонахождение не известно.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
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