Бывший вице-президент Афганистана призвал сопротивляться талибам

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех во вторник призвал население присоединиться к сопротивлению талибам ("Талибан" – террористическая организация, запрещена в РФ).

"Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан - это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на Вьетконг. В отличие от США/НАТО, мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончены. Присоединяйтесь к сопротивлению", - написал Салех во вторник в твиттере.

Бывший второй вице-президент Афганистана Сарвар Даниш вылетел из Кабула в Стамбул рейсом турецкой авиакомпании, сообщили во вторник местные источники в соцсетях.

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну 15 августа перед тем, как боевики движения "Талибан" овладели Кабулом. Его точное местонахождение не известно.