Байден и Джонсон договорились о виртуальном саммите G7 по Афганистану

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора договорились об организации на следующей неделе виртуального саммита G7 для обсуждения темы Афганистана, сообщает Белый дом.

"Они обсудили необходимость в дальнейшем координировать действия союзников в том, что касается Афганистана. В частности, это касается того, каким образом мировое сообщество может предоставить дальнейшую гуманитарную помощь и поддержку беженцам и другим оказавшимся в сложной ситуации афганцам", - говорится в сообщении администрации США.

Там отметили, что рассчитывают в ходе саммита "обсудить общую стратегию и общий подход".

В воскресенье представители террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли в афганскую столицу Кабул, а затем заявили о переходе под их контроль всего Афганистана. Президент Ашраф Гани сбежал из страны. США и их союзники экстренно вывозят из Афганистана своих граждан и некоторых афганцев, которым угрожает опасность со стороны талибов.